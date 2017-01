2016: Här är de bästa och sämsta aktierna

Det var ett börsår som präglades av stora svängningar och många oväntade händelser, inte minst när det gäller det politiska skeendet. Marknaderna har påverkats och dragit åt olika håll. Många analytiker ser nu att den politiska risken är en ordentlig osäkerhetsfaktor som snabbt kan ändra riktning på marknadstrenderna.

Många aktier lyfte rejält under 2016 och största lyftet av alla gjorde Hansa Medical på Large Cap-listan som under året intagit en helt egen position, upp 360,5 procent. Utslaget på årets alla dagar ökade aktien snitt cirka 1,4 procent om dagen under årets 257 handelsdagar på börsen.

Så sent som den 22 december behöll SEB sin positiva syn på aktien, trots att en fas 2-studie för den ovanliga sjukdomen trombotisk trombocytopen purpurra (TTP) stoppats.

Efter Hansa Medical finns ett par bolag med mer än 200 procents ökning, Probi och Boule Diagnostics, 256,2 respektive 206 procent upp under året. Se hela listan här nedan.

Hela nio bolag har ökat mellan 100 och 200 procent under året, från Black Pearl Resources 144 procent till G5 Entertainments 102 procent.

De 20 sämsta bolagen har minskat kraftigt under året. Anoto Group hamnade på -77,6 procent och belade därför jumboplatsen ganska tätt skuggad av Eniro som minskade med 73, 1 procent.

Bland de större bolagen på den sämsta planhalvan har jämte Fingerprint bland andra Getinge, Ericsson, Betsson och SAS minskat mellan 34 och 47 procent på helåret.